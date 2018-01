Polizei sucht nach Hinweisen zu Überfall auf Seniorin

Die Polizei bittet im Fall des brutalen Überfalls auf eine 87-Jährige in Berlin-Zehlendorf um Mithilfe. Ein Unbekannter hatte die Frau am Mittwoch mitten am Tag in der Wilskistraße zu Boden gestoßen und schwer verletzt, auch weil er sie zunächst noch mitschleifte. Der Räuber flüchtete mit einem Fahrrad.

Die Polizei veröffentlichte am Freitag eine Täterbeschreibung: Der Unbekannte soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er habe eine kräftige Statur und sei eher muskulös. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Schal und eine dunkle Mütze sowie einen dunkelblauen Blouson. Eine Zeugin war der Frau zur Hilfe geeilt.

Quelle: dpa

