Viel Skepsis in SPD nach Ende der Sondierungen mit Union

Eine mögliche Fortsetzung der GroKo wird in der Berliner SPD schon länger kontrovers diskutiert. Daran hat sich nach den Sondierungen nichts geändert. Vor allem der SPD-Nachwuchs warnt.

Berlin (dpa/bb) - Nach Abschluss der Sondierungen wird eine Neuauflage der großen Koalition in der Berliner SPD skeptisch gesehen. Die Berliner Juso-Vorsitzende Annika Klose warnte die SPD eindringlich vor einem erneuten Bündnis mit der Union: «Wenn die SPD nach einem Wahlkampf für mehr soziale Gerechtigkeit nun wieder in eine GroKo geht, verschärft das ihr Glaubwürdigkeitsproblem erheblich», sagte Klose am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Kleine Verbesserungen, viele Rückschritte, viel Stillstand», fasste sie die Sondierungsergebnisse aus ihrer Sicht zusammen. «Dem können wir unmöglich zustimmen.»