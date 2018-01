Union verliert letztes Testspiel in Spanien gegen Wiesbaden

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat am Freitag im abschließenden Testspiel im Trainingslager in Spanien nicht überzeugt. Gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden setzte es nach einer schwachen Leistung einen Tag vor der Rückreise nach Berlin eine 2:3 (0:2)-Niederlage.

Wiesbaden war durch Manuel Schäffler (10.) und Stephan Andrist (37.) mit 2:0 in Führung gegangen. Nach der Pause erhöhte Agyemang Diawusie (66.) auf 3:0. Steven Skrzybski konnte mir einem Doppelpack (81., 83.) nur noch auf 2:3 verkürzen. «Wehen hat unsere Fehler konsequent bestraft», sagte Union-Trainer André Hofschneider.

Das letzte Testspiel der kurzen Vorbereitung bestreitet die Elf unter Kapitän Kroos am Mittwoch (17.30 Uhr) in Luckenwalde gegen den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt. Das erste Punktspiel des neuen Jahres wird für Union am 23. Januar (20.30 Uhr) beim starken Aufsteiger Holstein Kiel angepfiffen.