FSV Zwickau verliert Testspiel gegen Hertha BSC

Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat zum Ende seiner Testspielserie eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner unterlag am Freitag bei der U23-Vertretung von Hertha BSC mit 0:1 (0:0). Berlins Tahsin Cakmak verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum einzigen Treffer der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. ​Der FSV vergab während der 90 Minuten mehrere gute Möglichkeiten. So scheiterte Christian Mauersberger in der ersten Hälfte mit einem Schuss am linken Pfosten (23.). Herthas Torhüter Luis Zwick verhinderte mit einer Parade gegen den durchgebrochenen Sinan Tekerci in der 55. Minute den Ausgleich. «Trotz der Niederlage hat das Spiel wieder viele neue Erkenntnisse gebracht. Wir wissen genau, woran wir noch zu arbeiten haben», sagte Ziegner nach dem Abpfiff. Am 20. Januar beginnt für den FSV mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte die zweite Saisonhälfte.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Januar 2018 16:50 Uhr

Quelle: dpa

