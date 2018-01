Eastside strebt fünften Pokaltriumph in Serie an

Berlin (dpa/bb) – Der TTC Berlin Eastside droht am Sonntag beim Pokal-Final Four in Hannover seine Alleinherrschaft zu verlieren. Viermal in Folge gewannen die Hauptstädterinnen nach Wiederbelebung des Wettbewerbs den Pott. Diesmal scheint der Ausgang offen wie nie.

Schon im Halbfinale der Vierer-Endrunde treffen Eastside und Bundesliga-Herbstmeister Bingen aufeinander, der Anfang Dezember in Berlin gegen den verletzungsgeplagten TTC deutlich mit 6:2 siegte. Auch danach gab es für den Triple-Sieger in der Meisterschaft gegen Bad Driburg und Anröchte bei zwei Auswärts-Unentschieden weitere Punktverluste.

Driburg ist im zweiten Pokal-Halbfinale Favorit gegen Zweitligist TSV Langstadt.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Januar 2018 16:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen