Babelsberg will nach Energie-Revision Rücknahme der Strafe

Der Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 will wie Tabellenführer Energie Cottbus eine Revidierung des Urteils des NOFV-Verbandsgerichts zu den Vorfällen am 28. April 2017. Am Donnerstag war das Urteil gegen Energie - 5000 Euro Geldstrafe - vollumfänglich aufgehoben worden. Die Strafe gegen Babelsberg - 7000 Euro Geldstrafe - hat dagegen weiter Bestand. Der Vereinsvorstand schrieb am Freitag einen Offenen Brief an DFB-Präsidenten Reinhard Grindel und erhofft sich vom Dachverband Unterstützung. Der NOFV messe mit «zweierlei Maß», hieß es in dem Schreiben des SV Babelsberg.

Cottbus war im November wegen der Fan-Ausschreitungen beim Auswärtsspiel in Babelsberg zunächst verurteilt worden. Die mutmaßlichen Energie-Anhänger sollen bei den Tumulten Nazi-Parolen gegrölt haben. Sie stürmten den Platz. Babelsberg-Fans erwiderten nach Vereinsangaben die Hetz-Tiraden mit Sprechchören: «Nazi-Schweine raus».

Das das eine Reaktion auf die Provokation der Energie-Anhänger darstellte, habe das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) bei seinem Schuldspruch nach Aussagen des Babelsberg-Sprechers Thoralf Höntze nicht berücksichtigt. Die Anhänger beider Teams zündeten zudem Pyrotechnik, wie Höntze bestätigte.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Januar 2018 16:00 Uhr

