Auto in Heinersdorf ausgebrannt: Vermutlich Brandstiftung

In Berlin-Heinersdorf ist in der Nacht auf Freitag ein Auto ausgebrannt. Anwohner bemerkten das Feuer in der Romain-Rolland-Straße und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte löschten den Brand, weitere Wagen wurden nicht beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt mit Verdacht auf Brandstiftung.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatten in Berlin mehrere Autos gebrannt. In Kreuzberg stand ein Pkw im Vollbrand, zwei weitere wurden dabei beschädigt. Kurze Zeit später gingen in Pankow zwei Autos in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Letzte Änderung: Freitag, 12. Januar 2018 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen