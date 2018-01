Hertha will Stadion-Neubau «nicht verwerfen»

In den Gesprächen zwischen Hertha BSC und dem Berliner Senat über die zukünftige Spielstätte des Bundesligisten soll es bald erste Zwischenergebnisse geben. Der Club will weiter einen Neubau, der Senat lässt eine Präferenz offen.

Berlin (dpa) - Hertha BSC pocht in den laufenden Verhandlungen mit dem Berliner Senat weiter auf einen Stadion-Neubau innerhalb der kommenden sieben Jahre. «Diesen Gedanken werden wir sicherlich nicht verwerfen, sondern nachhaltig verfolgen», sagte Hertha- Geschäftsführer Michael Preetz am Donnerstag zu den Bemühungen, «ab 2025 in einem neuen Stadion zu spielen».