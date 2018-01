Dardai: Gemeinsam gegen Gomez, Weisers Start-Einsatz offen

In der Hinrunde glänzte Mario Gomez noch für den VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Nun will er im Trikot des VfB Stuttgart die Berliner ärgern. Pal Dardai kennt die Stärken des Nationalstürmers - und nennt das Rezept gegen den Torjäger.

Berlin (dpa) - Die Qualitäten von Mario Gomez kennt Pal Dardai nur zu gut. Aus seiner eigenen Zeit als aktiver Profi aber auch aus der Hinrunde weiß Berlins Coach um die Stärken des Nationalstürmers. Doch vor dem Neu-Start von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga gibt sich der Ungar zuversichtlich, dass sein Team den Rückkehrer vom VfB Stuttgart stoppen kann. «Gemeinsam kriegen wir das hin», betonte Dardai mit Blick auf die Auswärtspartie am Samstag (15.30 Uhr) bei den Schwaben.

In der Hinrunde zeigte Gomez noch im Trikot des VfL Wolfsburg eine starke Leistung gegen die Hertha und erzielte beim 3:3 einen Treffer. In dieser Partie sei der 32-Jährige «schwierig zu bremsen» gewesen, gestand Dardai. Er werde zwar wie gewohnt «keinen Spieler hochloben», aber: «Mario ist ein guter Stürmer, fleißig, er macht auch Laufarbeit für die Mannschaft und er kann knipsen.»

Das wollen die Berliner im ersten Pflichtspiel des Jahres unbedingt verhindern. Die Erwartungen der Stuttgarter an ihren Königstransfer der Winterpause sind dabei enorm. «Er hat schon öfter in seiner Karriere bewiesen, dass er Druck wegstecken kann. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen», sagte VfB-Coach Hannes Wolf. «Ich glaube, es motiviert ihn in allererster Linie, in dieses Stadion zu kommen.»