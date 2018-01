dpa

Zeugenaufruf zu Attacke auf Radfahrer gestartet

Zwei Monate nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen Radfahrer in Fürstenwalde (Oder-Spree) hat die Staatsanwaltschaft einen Zeugenaufruf gestartet. Es wird nach Hinweisen gesucht, die in Zusammenhang mit der Tat stehen, wie die Behörde am Donnerstag in Frankfurt (Oder) mitteilte. Dafür sei eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt worden. Drei Männer sollen in der Nacht zum 11. November 2017 den damals 54 Jahre alten Radfahrer auf der Straße attackiert haben. Als es misslang das Fahrrad zu stehlen, verletzten sie den Mann mit einem Messer lebensgefährlich. Die Täter flüchteten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 11. Januar 2018 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen