Kramp-Karrenbauer voraussichtlich bis Freitag in Klinik

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer bleibt nach ihrem Autounfall voraussichtlich noch bis zum Freitag im Krankenhaus. «Hoffe, das Krankenhaus morgen verlassen zu können, bleiben eine Nacht zur Beobachtung», twitterte die CDU-Politikerin am Donnerstag. «Den Umständen entsprechend bei Kollegen und mir alles ok.» Kramp-Karrenbauer dankte zudem für alle Genesungswünsche. Ihr Wagen war am frühen Donnerstagmorgen auf dem Weg vom Saarland zu den Sondierungen nach Berlin in Brandenburg auf einen Lastwagen aufgefahren. Neben ihr erlitten auch der Fahrer und zwei Personenschützer Verletzungen.

Kramp-Karrenbauer war auf dem Weg nach Berlin zu den Sondierungsgesprächen mit der SPD über eine Regierungsbildung. Ihre Regierungssprecherin Anne Funk sagte in Saarbrücken, sie sei leicht verletzt worden und wurde am Morgen noch in der Klinik untersucht. Die Ursache des Crashs sei noch unklar, die Ermittlungen liefen.

Am Mittwochabend war die 55-Jährige in Saarbrücken Gastgeberin ihres Neujahrsempfangs mit rund 1800 geladenen Gästen gewesen. In der Nacht war sie nach Berlin aufgebrochen, um an den Gesprächen über eine mögliche neue große Koalition teilzunehmen.

