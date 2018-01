Flüchtender Autofahrer erfasst Polizist: Schwer verletzt

Ein 41-Jähriger will nicht kontrolliert werden, beim Zurücksetzen erfasst die geöffnete Fahrertür seines Autos einen Polizisten. Unklar ist, warum der Mann abhauen wollte.

Berlin (dpa/bb) - Ein Polizist ist bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt worden. Dem Zivilfahnder und seinem Kollegen fiel am Mittwochabend ein Autofahrer auf, der sich nicht an die Verkehrsregeln hielt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sie folgten dem Mann, der kurz darauf auf einem Supermarktparkplatz hielt und ausstieg. Als der Beamte ihn zur Rede stellen wollte, stieg er wieder ein und startete den Motor. Der Polizist konnte noch die Fahrertür öffnen, wurde jedoch erfasst, als der Fahrer den Wagen zurücksetzte. Er wurde dabei zu Boden gerissen und verletzt - stieg aber trotzdem wieder zu seinem Kollegen ins Auto.