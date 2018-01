dpa

Kleintransporter mit Gasdruckbehältern brennt auf A2

Wegen eines Reifenschadens ist ein Kleintransporter auf der Autobahn 2 in Brand geraten. Weil das brennende Fahrzeug Gasdruckbehälter geladen hatte, ging die Feuerwehr am Mittwochabend auf Nummer sicher: Nach Polizeiangaben wurde die A2 zwischen Ziesar und Wollin in Richtung Brandenburg an der Havel für knapp zwei Stunden gesperrt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

