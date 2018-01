Gerhart-Hauptmann-Schule: Gebäude schon zuvor leer

Seit der Besetzung des früheren Schulgebäudes 2012 hatte es mehrfach Proteste und Krawalle von Demonstranten gegeben, um eine Räumung zu verhindern. In dem Gebäude herrschte jahrelang ein rechtsfreier Raum. Nun endete der umstrittene Zustand geräuschlos.

Berlin (dpa/bb) - Mehr als fünf Jahre nach der Besetzung ist die Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg ohne Widerstand oder größere Proteste geräumt worden. Die Polizei betrat am Donnerstagmorgen mit der Gerichtsvollzieherin das Gelände und Gebäude der früheren Schule in der Ohlauer Straße. Von den zuletzt elf Flüchtlingen, die als Besetzer dort noch gelebt hatten, war nichts zu sehen. Sie hatten das ehemalige Schulgebäude wohl bereits am Vortag verlassen und seien an einem anderen Ort untergebracht worden, wie Mitglieder einer Nachbarschaftsinitiative sagten.