Besetzte Schule in Kreuzberg wird nach fünf Jahren geräumt

Mehr als fünf Jahre nach der Besetzung der früheren Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg soll das Gebäude heute geräumt werden. Eine Gerichtsvollzieherin soll erscheinen. Zuletzt lebten noch elf Flüchtlinge in der ehemaligen Schule an der Ecke Ohlauer Straße zur Reichenberger Straße. Den Räumungsbescheid gegen die verbliebenen Besetzer hatte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im vergangenen Juli vor Gericht durchgesetzt.

Die Polizei wird das Gebiet um das Schulgebäude in der Nacht oder am frühen Morgen weiträumig absperren, um Blockaden von protestierenden Demonstranten zu verhindern.

2012 hatten sich in dem damals leerstehenden Schulhaus Hunderte Obdachlose und Flüchtlinge einquartiert. Die Zustände gerieten nach und nach außer Kontrolle. Erst im Sommer sollte das Gebäude vollständig geräumt werden. Tagelang standen sich in den umliegenden Straße hunderte Demonstranten und Polizisten gegenüber. Schließlich zogen die meisten Besetzer aus. Einige jedoch weigerten sich bis heute. Allein für den Wachschutz, der eine erneute große Besetzung verhinderte, gab der der Bezirk bis jetzt mehrere Millionen Euro aus.

