ALBA Berlin deklassiert im Eurocup Galatasaray

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat in der zweiten Gruppenphase des Eurocups seinen ersten Sieg gefeiert. Am Mittwochabend besiegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses im zweiten Gruppenspiel Galatasaray Istanbul vor 7650 Zuschauern mit 95:62 (44:34). Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 23 und Marius Grigonis mit 20 Punkten.

Im Vergleich zum letzten Duell beider Teams in Berlin im März 2015 blieb diesmal alles friedlich. Rund 130 Polizeikräfte waren im Umfeld der Partie im Einsatz, davon etwa 60 in der Halle. Rund 300 türkische Anhänger feuerten ihr Team stimmungsvoll und friedlich an. Besonders in der Anfangsphase brauchte das ihr Team auch.