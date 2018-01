dpa

Radfahrer angefahren und schwer verletzt

In Berlin-Zehlendorf ist am Mittwoch ein 83 Jahre alter Radfahrer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Wagen war laut Polizei auf dem Teltower Damm im Ortsteil Lichterfelde unterwegs, als sein 80 Jahre alter Fahrer nach links auf eine Grundstücksauffahrt einbog und den Radler erfasste. Der 83-Jährige fuhr den Angaben zufolge in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Januar 2018 20:30 Uhr

Quelle: dpa

