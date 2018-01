Hochwasserrisiko: Klimawandel macht Anpassungen nötig

Gerade erst entspannt sich die Lage nach einem Hochwasser-Wochenende an Flüssen wie Rhein und Mosel. Ohne Maßnahmen wie Deichausbau und Siedlungenverlagerungen wird die Zahl von Überschwemmungen betroffener Menschen in den kommenden Jahren erheblich steigen, warnen Forscher.

«Wir waren überrascht, dass selbst in hoch entwickelten Ländern mit guter Infrastruktur der Anpassungsbedarf so groß ist», sagte Mit-Autor Anders Levermann, Leiter der globalen Anpassungsforschung am PIK. Außer in Mitteleuropa sei der Anpassungsbedarf in den USA, Teilen Indiens und Afrikas sowie in Indonesien am größten. Grund für das erhöhte Risiko von Überschwemmungen seien veränderte Regenfälle infolge der globalen Erwärmung.