dpa

Union gewinnt Test in Spanien mit 3:1 gegen Gent

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat sein erstes Testspiel im Trainingslager in Spanien gewonnen. Die Köpenicker setzten sich gegen den belgischen Erstligisten KAA Gent mit 3:1 (0:1) durch. Die Belgier, die am Vortag den 1. FC Nürnberg mit 1:0 bezwungen hatten, gingen nach zwölf Minuten durch einen sehenswerten Diagonalschuss von Anderson Esiti in Führung. Union spielte sich einige Möglichkeiten heraus, kam aber erst im zweiten Durchgang durch Sebastian Polter (50.), Simon Hedlund (55.) und den eingewechselten Philipp Hosiner (81.) zu den Treffern.

«Wir hatten Torchancen in der ersten Hälfte. Mit den ersten 60 Minuten war ich insgesamt nicht unzufrieden, mit den letzten 30 Minuten nicht mehr», sagte Union-Trainer André Hofschneider, der in der letzten halben Stunde zahlreiche junge Spieler einwechselte. Union setzte insgesamt 21 Akteure ein.

Passen mussten Kapitän Felix Kroos (Infekt), Neuzugang Lars Dietz (Leistenprobleme), Allrounder Michael Parensen und Torwart Jakob Busk (nach Handverletzung). Parensen verließ am Mittwochabend das Union-Camp in Spanien. Seine Frau erwartet am Donnerstag das zweite gemeinsame Kind.

Das zweite und letzte Testspiel in Spanien bestreiten die Berliner am Freitag (15.00 Uhr) gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Januar 2018 18:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen