Hetze gegen Roma: Prozess gegen 37-Jährigen ausgesetzt

Der Prozess gegen einen 37-jährigen Potsdamer wegen eines hetzerischen Beitrags gegen Roma im Internet ist gleich nach dem Auftakt vor dem Amtsgericht Potsdam ausgesetzt worden. Richterin Christine Rühl erklärte, die für Internetkriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Cottbus müsse zunächst weitere Ermittlungen anstellen. Der Verteidiger hatte zuvor im Namen seines Mandanten erklärt, dass dieser den Beitrag nicht ins Internet gestellt habe. Er scheiterte allerdings mit dem Antrag, zum Schutz seines Mandanten die Öffentlichkeit vom Prozess auszuschließen.

Laut Anklage soll der 37-Jährige für ein Hass-Posting gegen Roma die Facebook-Gruppe zur Suche nach dem sechsjährigen Elias genutzt haben, der vor zweieinhalb Jahren in Potsdam von einem Deutschen entführt und ermordet worden war. Dabei soll er Roma verdächtigt haben, den Jungen entführt zu haben. In volksverhetzender Weise habe er dabei die in Deutschland lebenden Sinti und Roma böswillig beschimpft und ihnen pauschal Inzest und Kindesentführung unterstellt.