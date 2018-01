Mit 3,3 Promille: Betrunkener Fußgänger von Auto erfasst

Ein stark betrunkener Fußgänger ist in Berlin-Charlottenburg-Nord von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige war am späten Dienstagabend unvermittelt auf den Saatwinkler Damm gelaufen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Ein 55-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Betrunkenen mit seinem Wagen. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. Dort wurden 3,3 Promille Alkohol im Blut gemessen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 10. Januar 2018 07:30 Uhr

Quelle: dpa

