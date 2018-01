Sanierung des Werbellinkanals rückt näher

Die Wiedereröffnung des Werbellinkanals 2011 sollte den Wassertourismus im Norden Brandenburgs fördern. 2015 aber wurde ein Abschnitt gesperrt. Petrijünger und Wassersportfreunde müssen sich wohl noch einige Zeit gedulden.

Marienwerder (dpa/bb) - Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits um die Kosten haben die Vorarbeiten zur Sanierung des Werbellinkanals südlich der Schorfheide begonnen. Den Auftrag für die Bauarbeiten will die Barnim-Gemeinde Marienwerder in den nächsten Wochen ausschreiben, wie der Direktor des Amts Biesenthal-Barnim, André Nedlin, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Im Februar oder März soll der Auftrag dann vergeben werden. Mit dem Beginn der auf 2,5 Millionen Euro geschätzten Kanalsanierung rechnet Nedlin im Mai oder Juni.

Der Werbellinkanal war 1765 fertiggestellt worden, um die Wasserversorgung des 19 Jahre zuvor eröffneten Finowkanals zu verbessern. In den 1920er und 1930er Jahren wurde ein knapp drei Kilometer langer Abschnitt zugeschüttet und landwirtschaftlich genutzt. Mit der vom Land Brandenburg geförderten Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg wurde dieses Teilstück von 2008 bis 2011 wieder schiffbar gemacht. Doch nach mehreren Jahren sperrte das Landesumweltamt den Kanalabschnitt im Frühjahr 2015 wieder, nachdem Feuchtigkeit hinter einem Dammabschnitt festgestellt wurde. Nach Ansicht der Behörde sind die Dämme wegen Beschädigungen an Böschung und Sohle undicht und könnten unterspült werden.

Die an einer Seite hinter dem Damm festgestellte Nässe sei Grundwasser, das durch einen Graben abgeleitet werden müsse, argumentiert Hydro-Geschäftsführer Heinz Baltus. Dies sei aber von Anfang an bekannt gewesen. Laut Baltus hat die Gemeinde selbst einen solchen Hinweis in der Ausschreibung von Ingenieurleistungen zur Kanalsanierung vermerkt, wonach die Feuchtigkeit in «Randbereichen der Dichtungsstrecke» wahrscheinlich auf Grundwasser zurückzuführen sei.