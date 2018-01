Frau in Bus rassistisch beleidigt und geschlagen

Eine junge Frau hat sich in einem Bus in Berlin über fremdenfeindliche Bemerkungen gegen einen Mann empört - und ist selbst rassistisch beleidigt worden. Zudem soll die 23-Jährige am Dienstag von zwei unbekannten Frauen ins Gesicht geschlagen worden sein, sie erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die drei Frauen fuhren nach Angaben der 23-Jährigen in demselben Bus. Die beiden unbekannten Frauen sollen sich zunächst herablassend über die Hautfarbe eines dunkelhäutigen Mannes geäußert haben, der in Berlin-Wedding an der Haltestelle in der Amrumer Straße ausstieg. Als die 23-Jährige sich über die Äußerungen entrüstete, soll sie selbst beleidigt und attackiert worden sein. Die Unbekannten verließen danach den Bus. Der Staatsschutz ermittelt.

