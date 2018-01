Berlin schließt neue Deals für Werbeflächen

Der Berliner Senat hat die Werberechte in der Stadt neu vergeben. Die Einnahmen für das Land aus der Werbung würden ab 2019 erheblich gesteigert, erklärte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) am Dienstag. Sie sprach von rund 440 Millionen Euro innerhalb von 15 Jahren. Die Anzahl der Werbeanlagen im öffentlichen Straßenland werde deutlich reduziert.

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Werberechte will der Senat auch den Betrieb der öffentlichen Toiletten in der Stadt auf neue Füße stellen. Bis Ende 2018 ist dafür noch die Wall GmbH zuständig, die dies über Werbeeinnahmen finanziert.

Diese Verknüpfung soll in Zukunft ausgeschlossen werden. Für den Betrieb der öffentlichen Toiletten will der Senat den Betreiber bezahlen, die Ausschreibung läuft noch. Sie sei auf großes Interesse gestoßen, so Günther.