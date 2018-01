Sorbisches National-Ensemble geht auf Weltreise

Gleich zwei Uraufführungen plant das Sorbische National-Ensemble in ihren Programmen zur Vogelhochzeit in der Ober- und Niederlausitz. Während das Kinderstück eine märchenhafte Tiergeschichte erzählt, können sich die Erwachsenen auf einen Abstecher bis nach Haiwaii freuen.

Bautzen/ Cottbus (dpa) - Über das Meer in eine neue Heimat: Im 18. und 19. Jahrhundert sind über 5000 Sorben und Wenden nach Amerika, Kanada, Australien oder Südafrika ausgewandert. Ihrem Weg folgt das neue Abendvogelhochzeit-Programm des Sorbischen National-Ensembles (SNE) in diesem Jahr. Wie Regisseur Marian Bulang am Dienstag in Bautzen ankündigte, macht das Stück «Spurensuche» einen Abstecher bei den Inuit sowie in Iowa in den USA, auf Hawaii und in Australien. «Dabei wird es vor allem auch einen Blick auf andere Kulturen geben - sowohl musikalisch wie tänzerisch», sagte Bulang.