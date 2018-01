Brandenburg führt beitragsfreies letztes Kita-Jahr ein

In Brandenburg sollen vom 1. August an keine Elternbeiträge mehr für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung fällig werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Bildungsministeriums liegt jetzt vor. Ende Februar soll der Landtag darüber abstimmen.

«Unser Ziel ist es, Bildung komplett kostenfrei zu machen, also auch die frühkindliche Bildung», sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag in Potsdam. Die Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr vor der Schule bringe für Eltern eine deutliche finanzielle Entlastung.