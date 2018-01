Prozess wegen Darknet-Drogenhandels im großen Stil

In einem Prozess wegen Drogenhandels im sogenannten Darknet stehen zwei Männer und eine Frau heute vor dem Berliner Landgericht. Der 43-jährige Hauptangeklagte soll vor etwa fünf Jahren bei mehr als 5600 Verkäufen Rauschgift zum Gesamtpreis von knapp 640 000 Euro veräußert haben. Beim Darknet handelt es sich um einen abgeschirmten Bereich des Internets.

Der mutmaßliche Dealer verschickte laut Anklage damals Cannabis, Kokain und synthetische Drogen per Post von Berlin aus an Abnehmer. Vom Frühjahr 2015 an soll der Mann mit einer 40-jährigen Mitangeklagten und weiteren Komplizen als Gruppe agiert und auf Schwarzmarkt-Plattformen im Internet Drogen verkauft haben. Der dritte Angeklagte habe Geld aus Rauschgiftgeschäften verwahrt, heißt es.