Nürnberger ist neuer Chef des Verfassungsschutzes

Zwei Wochen nach der Pensionierung von Carlo Weber hat der Brandenburger Verfassungsschutz einen neuen Chef: Frank Nürnberger war bislang Leiter der Flüchtlings-Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt.

Potsdam (dpa/bb) - Der Jurist Frank Nürnberger ist neuer Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes. Das Kabinett bestellte den bisherigen Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) am Dienstag einstimmig zum Nachfolger von Carlo Weber, der zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist. «Sie wissen, dass die Zeiten nicht einfach sind», sagte Nürnberger bei der Vorstellung in der Staatskanzlei zu seiner neuen Aufgabe. «Populisten und Extremisten auf allen politischen Seiten» zeigten, dass sie nicht viel von der Demokratie und ihren Werten hielten.

Aus dem Landtag bekam der neue Verfassungsschutzchef vor allem Vorschusslorbeeren. Er habe in seiner Zeit als Leiter der Erstaufnahmestelle - in die auch die Flüchtlingskrise fiel - einen guten Job gemacht, hieß es aus mehreren Fraktionen. Auch wurde begrüßt, dass Nürnberger kein Eigengewächs des Inlandsgeheimdienstes sei, sondern von Außen komme.

Schröter betonte, es gebe eine Reihe von fähigen Kräften in der Landesverwaltung, denen er die Leitung des Verfassungsschutzes zugetraut hätte. Aber in der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt sei dank des Einsatzes von Nürnberger inzwischen alles bestens bestellt. «Und ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr dort nicht in solche Turbulenzen kommen, wie im Herbst 2015.» Daher habe er Nürnberger ruhigen Gewissens abberufen können. Über den neuen Leiter der ZABH will Schröter noch in dieser Woche entscheiden.