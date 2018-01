ALBA-Manager lobt mentale Stärke: US-Profi Vasturia kommt

Dieser Sieg ist ein Ausrufezeichen. Gestärkt geht ALBA Berlin nach dem Erfolg in Ludwigsburg die kommenden Aufgaben an. Ein neuer Spieler soll für Entlastung sorgen.

Berlin (dpa) - Der überlegene Sieg im Verfolgerduell der Basketball Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg gibt ALBA Berlin reichlich Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben. Mit dem 86:67-Erfolg eroberten die Berliner den zweiten Tabellenplatz zurück. «Hier zu gewinnen ist viel wert. Insgesamt haben wir sehr viele Dinge richtig gemacht und uns so einen wichtigen Sieg gesichert», sagte Trainer Aito Garcia Reneses erfreut. Bereits am 21. Januar empfängt ALBA die Ludwigsburger zum erneuten Duell - dann geht es in der Max-Schmeling-Halle um die Qualifikation für das Pokal Top Four in Neu-Ulm.