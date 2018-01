dpa

Unabhängiger Experte soll Lage an Polizeischule untersuchen

Nach monatelangen Debatten um angebliche Missstände an der Berliner Polizeiakademie soll nun ein unabhängiger Experte die Lage dort unter die Lupe nehmen. Darauf verständigten sich die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen und die CDU in einem übergreifenden Antrag für das Abgeordnetenhaus. Der externe Beauftragte soll auch den laufenden Umbauprozess an der Polizeischule begleiten, wie mehrere Abgeordnete am Montag im Innenausschuss des Parlaments erklärten. Im Vorjahr hatten anonyme Vorwürfe Schlagzeilen gemacht, wonach Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt aufgefallen seien. Die Polizeiführung verneinte ein generelles Problem, räumte aber Einzelfälle ein.

