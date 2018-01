Eisbären-Keeper Vehanen: «Müssen uns verbessern»

Angesichts der durchwachsenen Leistung der Eisbären Berlin beim glücklichen 3:1-Sieg gegen die Iserlohn Roosters sieht Torhüter Petri Vehanen noch Steigerungspotenzial beim Hauptstadtclub. «Wir müssen uns verbessern, damit wir bereit sind, wenn die Playoffs beginnen», sagte der Keeper der den Sieg mit einigen spektakulären Paraden sicherte.

In der K.o.-Runde der Deutschen Eishockey Liga stehen dann gegen die Topteams - möglicherweise München und Nürnberg - schwierigere Aufgaben an. «Natürlich müssen wir auch diese Mannschaften schlagen, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen», sagte er.

Ein «gutes Comeback nach der Niederlage in München» nannte Angreifer Jamie MacQueen den Erfolg über die Sauerländer am Sonntag. Auch Verteidiger Kai Wissmann hob die positiven Aspekte hervor: «Es war vielleicht nicht das schönste Spiel von uns, aber wir haben alle gekämpft und uns so die drei Punkte verdient.»