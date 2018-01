dpa

Streit im Flüchtlingsheim: Zwei Bewohner verletzt

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Marzahn sind zwei Männer verletzt worden. Zwei Bewohner im Alter von 28 und 30 Jahren waren am späten Sonntagabend aneinander geraten, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Dabei soll der Jüngere den 30-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Dem mutmaßlichen Messerstecher wurde eigenen Angaben zufolge von seinem Kontrahenten mit einem Topf auf den Kopf geschlagen. Laut Informationen der Polizei ist der 30-Jährige Iraker, der 28-Jährige soll eigenen Angaben zufolge aus Syrien stammen.

Letzte Änderung: Montag, 8. Januar 2018 08:50 Uhr

Quelle: dpa

