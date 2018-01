Trio überfällt Späti in Prenzlauer Berg

Drei Maskierte haben einen Späti in Berlin-Prenzlauer Berg ausgeraubt. Die Männer betraten in der Nacht auf Montag den Laden in der Schönhauser Allee, wie die Polizei mitteilte. Dort forderten sie mit vorgehaltenen Messern Geld von dem 34 Jahre alten Mitarbeiter. Anschließend konnten sie mit der Beute fliehen. Der Verkäufer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Montag, 8. Januar 2018 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen