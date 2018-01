Ein Toter und 46 Verletzte bei Unfällen in Brandenburg

Am Wochenende sind bei Verkehrsunfällen in Brandenburg 46 Menschen verletzt worden. Ein Fahrradfahrer starb. Der Mann war am Samstag in Boitzenburg (Landkreis Uckermark) leblos neben seinem Rad auf einem Gehsteig gefunden worden. Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Insgesamt zählte die Leitstelle in Potsdam 362 Unfälle, bei 40 von ihnen kamen Menschen zu Schaden.

