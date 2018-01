Beschäftigte von Bombardier und Otis legen Arbeit nieder

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen in die nächste Runde - heute im Berliner Norden und in Hennigsdorf. Die Arbeitgeber halten den Warnstreik für illegal.

Berlin (dpa/bb) - Beim Zugproduzenten Bombardier in Hennigsdorf und dem Berliner Aufzugbauer Otis in Tegel sind am heutigen Montag die Beschäftigten der Frühschicht zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Bei Kundgebungen in Hennigsdorf und Tegel will die IG Metall am Montag ihren Forderungen Gehör verschaffen: sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, Teilzeitarbeit mit Lohnausgleich sowie Verhandlungen über gleiche Löhne in Ost und West.