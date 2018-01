Eisbären: «Hatten nur im ersten Drittel die Nase vorn»

Die Eisbären Berlin feiern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof einen glanzlosen 3:1-Sieg gegen die Iserlohn Roosters. Zu verdanken haben sie den ihrem überragenden Torhüter Petri Vehanen.

Berlin (dpa/bb) - Trotz einer mäßigen Leistung konnten die Eisbären Berlin am Sonntag einen Arbeitssieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feiern. In der Arena am Ostbahnhof gewannen sie gegen die Iserlohn Roosters mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Dank einer starken Vorstellung von Torhüter Petri Vehanen reichten den Berlinern die Treffer von Jamie MacQueen, Blake Parlett und Thomas Oppenheimer zum Erfolg gegen die bis zum Ende gefährliche Gäste.