Eisbären Berlin feiern Heimsieg gegen Iserlohn

Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben am Sonntag einen Arbeitssieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. In der Arena am Ostbahnhof besiegten sie die Iserlohn Roosters mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Trotz einer durchschnittlichen Leistung der Gastgeber reichten die Tore von Jamie MacQueen, Blake Parlett und Thomas Oppenheimer zum Sieg, weil Torhüter Petri Vehanen eine starke Vorstellung bot.

Die Eisbären-Fans unter den 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Halle durften nach gut acht Minuten erstmals jubeln: MacQueen überwand Iserlohns Keeper Mathias Lange mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel. In einem abwechslungsreichen Spiel nutzten beide Teams danach ihre Überzahlchancen: Erst traf Jason Jaspers im Powerplay zum Ausgleich für die Gäste, dann war Parlett von der blauen Linie erfolgreich, als die Berliner einem Mann mehr auf dem Eis hatten.

Im zweiten Drittel schlichen sich bei den Hausherren einige Konzentrationsmängel ein. Vehanen musste mehrfach sein ganzes Können zeigen. Er hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Eisbären den knappen Vorsprung in den Schlussabschnitt retteten. In dem hielt Vehanen weiter hervorragend, sechs Sekunden vor dem Ende machte Oppenheimer mit einem Schuss ins leere Tor den Sieg endgültig perfekt.

Letzte Änderung: Sonntag, 7. Januar 2018 16:30 Uhr

Quelle: dpa

