Hunderte demonstrieren Solidarität mit Protesten im Iran

Seit zehn Tagen gehen Menschen im Iran auf die Straße, um gegen das Mullah-Regime und hohe Lebensmittelkosten zu demonstrieren. Hunderte zeigten sich in Berlin solidarisch und forderten die Bundesregierung auf, klar Stellung zu beziehen.

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Kundgebung in Berlin haben hunderte Menschen ihre Solidarität mit den Protesten im Iran zum Ausdruck gebracht. Bis zu 1300 Menschen hätten sich am Samstag zu der Veranstaltung am Pariser Platz versammelt, sagte Javad Dabiran vom Nationalen Widerstandsrat Iran, der die Demo organisierte. In 23 Reisebussen seien auch Teilnehmer aus Hannover, Hamburg, Köln und anderen Regionen Deutschlands angereist. In Hamburg haben am Samstag ebenfalls Hunderte gegen das iranische Regierungssystem demonstriert.