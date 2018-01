Erneuter Angriff auf Sanitäter sorgt für Empörung

Ein Mann bewirft zwei Sanitäter im Einsatz mit Böllern, spuckt einem ins Gesicht und versucht auf ein Gerät zu urinieren. Gewerkschaftsvertreter und Politiker sind fassungslos.

Berlin (dpa/bb) - Der neuerliche Angriff auf Rettungskräfte in Berlin hat bei Politikern und Berufsverbänden für Empörung gesorgt. Gewerkschafter fordern besseren Schutz für die Einsatzkräfte, Politiker verlangen neu geschaffene Gesetze und das darin vorgesehene Strafmaß auszuschöpfen.

In der Nacht auf Samstag waren in Berlin-Kreuzberg erneut zwei Sanitäter während eines Rettungseinsatzes angegriffen worden. Als die 28 und 29 Jahre alten Sanitäter einen Patienten in der Waldemarstraße behandeln wollten, soll sie ein 37-Jähriger beleidigt und mit Böllern beworfen haben, die direkt neben ihnen explodierten.