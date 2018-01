Entsetzen über erneuten Angriff auf Sanitäter

Ein Mann bewirft zwei Sanitäter im Einsatz mit Böllern, spuckt einem ins Gesicht und versucht auf ein Gerät zu urinieren. Gewerkschaftsvertreter und Politiker sind fassungslos.

Berlin (dpa/bb) - Wieder sind in Berlin Rettungskräfte im Einsatz angegriffen worden. Ein 37-Jähriger soll in der Nacht zu Samstag zwei Sanitäter mit Böllern beworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Die 28 und 29 Jahre alten Sanitäter waren wegen eines medizinischen Notfalls in die Kreuzberger Waldemarstraße gerufen worden.