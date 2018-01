dpa

80-Jährige in Bus bei Vollbremsung schwer verletzt

Bei der Vollbremsung eines BVG-Busses ist eine 80-Jährige gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer soll dem Bus der Linie X21 am Freitagnachmittag die Vorfahrt genommen und den Fahrer damit zu der Bremsung gezwungen haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Rettungskräfte brachten die Frau nach dem Unfall im Bezirk Reinickendorf mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos, der die Bremsung auf dem Wilhelmsruher Damm verursacht haben soll, fuhr einfach weiter.

Letzte Änderung: Samstag, 6. Januar 2018 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen