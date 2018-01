Carsharing in Brandenburg kaum verbreitet

Carsharing - das Ausleihen von Autos auch für kurze Strecken - ist in Brandenburg bisher nur in wenigen Orten verbreitet. Nach Auskunft des Bundesverbands Carsharing in Berlin gibt es Carsharing-Anbieter gerade mal in drei märkischen Städten. Einem Sprecher zufolge sind für die Anbieter eher Ballungsräume ab 500 000 Einwohnern interessant. Dass private Carsharing-Initiativen in Brandenburg Erfolg haben können, beweist das Projekt «Stadtteilauto» in Potsdam. Es wurde 2013 ins Leben gerufen und wird aktuell von gut 400 Haushalten in der Landeshauptstadt genutzt.

Letzte Änderung: Samstag, 6. Januar 2018 09:00 Uhr

Quelle: dpa

