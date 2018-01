dpa

Sozialsenat: Kältehilfe-Periode wird ab Herbst verlängert

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) will die Zeit der Kältehilfe in Berlin verlängern. In diesem Jahr solle die Hilfe für Obdachlose bereits Anfang Oktober mit 500 Notübernachtungsplätzen starten, sagte die Senatorin am Freitag. Von November 2018 bis Ende März 2019 seien 1000 Plätze vorgesehen, im April kommenden Jahres dann wieder 500. Bisher läuft die Kälthilfe, die Obdachlosen Notübernachtungen, Wärmestuben und Mahlzeiten anbietet, von Anfang November bis Ende März. Das Netz der Kältehilfe organisieren Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände und die Senatsverwaltung. Die angebotenen 1100 Plätze seien im Moment Nacht für Nacht alle belegt, ergänzte Breitenbach. In kommenden harten Wintern könne das Angebot auch auf über 1000 Plätze aufgestockt werden.

