dpa

Hertha-Generalprobe beim Hallenturnier in Bielefeld

Hertha BSC nimmt am Samstag am Wintercup in Bielefeld teil. Trainer Dardai nimmt zur Rückrunden-Generalprobe 22 Spieler mit und schürt den Konkurrenzkampf.

Berlin (dpa) - Für Hertha BSC steht am Samstag die Generalprobe für den Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga an. Eine Woche vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart nimmt der Hauptstadtclub am Wintercup in Bielefeld teil. Für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ist das Mini-Turnier der erste und einzige Härtetest in der nur vier Wochen andauernden Winterpause. «Es geht darum, wieder reinzukommen und unter Wettkampfbedingungen den Rhythmus zu finden», sagte Dardai am Freitag.

Am Samstag treffen die Herthaner im Halbfinale zunächst auf den 1. FC Köln, anschließend geht es entweder gegen Arminia Bielefeld oder Hannover 96. Die Spielzeit beträgt jeweils zweimal 30 Minuten. Der Hertha-Coach nimmt insgesamt 22 Spieler mit nach Bielefeld und schürt dabei den Konkurrenzkampf. «Wir werden zwei Mannschaften stellen, alle werden 60 Minuten zum Einsatz kommen», kündigt der Ungar an. Dies sei eine gute Belastung.

Nicht mit dabei sein werden die noch angeschlagenen Mitchell Weiser (Sprunggelenksblessur), Karim Rekik (Fußprellung) und Florian Baak (muskuläre Probleme). Auch Sinan Kurt, der nach auskurierter Grippe erst am Donnerstag erstmalig am Teamtraining teilnahm, reist nicht mit nach Bielefeld. Auch Ersatztorhüter Thomas Kraft, der beim Training am Freitag eine leichte Knieprellung erlitt, bleibt zu Hause. Für ihn reist Jonathan Klinsmann mit.

Darüber hinaus fehlen die Nachwuchstalente Arne Maier, Palko Dardai und Julius Kade, die an diesem Wochenende mit Herthas U 19 beim Mercedes-Benz-Junior-Cup in Sindelfingen teilnehmen.

Dardai kommt die kurze Winterpause gelegen. «Wir haben in der Hinrunde viel durchrotiert, so dass die Jungs frisch im Kopf sind», erklärte der 41-Jährige. «Deshalb bin ich froh, dass es direkt weitergeht.»

Letzte Änderung: Freitag, 5. Januar 2018 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen