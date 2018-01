Senftleben: Lausitz für Zeit nach der Braunkohle fitmachen

Potsdam (dpa/bb) - Die Entwicklung der Energieregion Lausitz ist nach Ansicht von CDU-Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben eines der wichtigsten Zukunftsprojekte Brandenburgs. «Von der Braunkohle leben tausende Lausitzer Kumpel. Daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Es ist aber auch klar, dass wir nicht ewig auf die Braunkohleverstromung setzen können», sagte Senftleben am Freitag.

Der Braunkohlekonzern Leag habe ein Revierkonzept bis zum Jahr 2040. «Wir müssen diese Zeit nutzen, um die Lausitz für eine Zeit nach der Braunkohle fitzumachen.» Am Sonntag und Montag kommen unter anderem Fraktion und Vorstand der CDU in Lübbenau zu Beratungen zusammen. Man habe sich ganz bewusst dafür entschieden, die jährliche Klausur in der Lausitz abzuhalten, bemerkte Senftleben. Ergebnisse sollen am Dienstag mitgeteilt werden.