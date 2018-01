Mehrere Oberbürgermeister und Landräte werden 2018 gewählt

Potsdam (dpa/bb) - Viele Brandenburger können in diesem Jahr neue Landräte und Oberbürgermeister wählen. Zudem sind mehrere Bürgermeisterwahlen geplant. Eine entsprechende Terminübersicht hat der Landeswahlleiter kürzlich im Internet veröffentlich.

Demnach wird am 25. Februar ein neuer Bürgermeister in Brandenburg an der Havel gewählt, nachdem die frühere Amtsinhaberin Dietlind Tiemann (CDU) in den Bundestag gewechselt ist. In Frankfurt (Oder) steht am 4. März die Oberbürgermeisterwahl an, in Potsdam soll am 23. September über einen Nachfolger von Jann Jakobs (SPD) entschieden werden, der nicht noch einmal antritt.