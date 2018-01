dpa

Schreckschusswaffe im Handgepäck: Seniorin gestoppt

Mit einer Schreckschusswaffe im Handgepäck ist eine 76-Jährige am Flughafen Berlin-Tegel gestoppt worden. Neben der geladenen Waffe habe die Frau auch Munition bei sich gehabt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Sicherheitsmitarbeiter entdeckten die Waffe bei einer Kontrolle am Donnerstagnachmittag. Sie wies kein amtliches Prüfzeichen auf, ihr Besitz sei daher verboten, hieß es.

Nach Angaben der 76-Jährigen, die auf dem Weg nach Stuttgart war, gehörte die Waffe ihrem verstorbenen Ehemann. Sie habe sie ihrer Tochter als Erbstück mitbringen wollen. Polizisten beschlagnahmten Waffe und Munition und leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Schusswaffenbesitzes ein. Im Anschluss durfte die Frau ihre Reise fortsetzen.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Januar 2018 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen