Verband sieht Wachstumschancen für Chicorée

Das klassische Wintergemüse Chicorée hat aus Sicht des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg deutliche Wachstumschancen. Dazu müssten aber die verschiedenen Zubereitungsarten noch stärker bekanntgemacht werden, teilte der Verband am Freitag mit.

Bundesweit gebe es nur wenige Betriebe, die das Gemüse anbauen. In Brandenburg seien es zwei Firmen, die sich Chicorée in größerem Stil widmeten. Jetzt ist Haupterntezeit, das Gemüse kann aber das gesamte Jahr über geerntet werden, weil es in Dunkelkammern wächst.