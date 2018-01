ALBA-Kapitän: «Müssen der Aggressor sein»

Der Tabellendritte beim Zweiten: Alba Berlin steht in der Basketball-Bundesliga am Sonntag bei den MHP Riesen Ludwigsburg (15.00 Uhr) vor der nächsten Bewährungsprobe. «Uns erwartet ein sehr physisches Spiel», glaubt Kapitän Niels Giffey.

Doch gerade gegen die körperlich hart spielenden Teams hatte ALBA zuletzt immer wieder Probleme. Am Mittwoch im Eurocup-Spiel auf Gran Canaria kassierten die Hauptstädter 100 Punkte. «Das war sicherlich unsere schlechteste Defensivleistung in dieser Saison», meinte Giffey. Damit sich das in Ludwigsburg nicht wiederholt, fordert der Kapitän eine andere Einstellung: «Wir müssen der Aggressor werden.»

Ludwigsburg ist das Überraschungsteam in dieser Saison. Von den letzten fünf Ligaspielen ging nur eines verloren. «Sie haben einen Lauf und spielen immer am Limit», sagt Sportdirektor Himar Ojeda. «Die Konstanz der letzen Jahre mit Spielern, die schon längere Zeit im Programm sind», macht für Giffey Ludwigsburg in dieser Saison so stark.