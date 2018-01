Experten sollen Sicherheitslücken in JVA Plötzensee finden

Gefangene durchsägen Stahlträger, andere kommen vom Ausgang nicht zurück - in der JVA Plötzensee scheint einiges im Argen zu liegen. Nun sollen Experten dort alles auf den Prüfstand stellen.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem spektakulären Gefangenenausbruch vor gut einer Woche untersucht jetzt eine Expertenkommission mögliche Sicherheitslücken in der Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee. Die unabhängige Ermittlungsgruppe soll «die Sicherheitsarchitektur der JVA einer grundlegenden Prüfung unterziehen» und bis 15. März einen Bericht mit Verbesserungsvorschlägen vorlegen. Das teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag nach der ersten Sitzung des Gremiums mit. Es gehe sowohl um baulich-technische als auch um organisatorische Fragen.

Geleitet wird die Kommission vom Präsidenten des Amtsgerichts Tiergarten, Hans-Michael Borgas. Ihr gehören sechs Fachleute aus der Justizverwaltung und Vollzugsanstalten an, allerdings nicht aus Plötzensee. Außerdem soll ein Dresdner Sicherheitsbüro eine «Schwachstellenanalyse» in Plötzensee vornehmen und dabei vor allem die technischen Sicherheitssysteme unter die Lupe nehmen, wie Behrendt ergänzte. Das private Unternehmen hatte dies zuletzt bereits in der JVA Moabit getan.